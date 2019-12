Mercato - Nice : Vieira confie ses envies pour ce mercato

Dixième de Ligue 1 à la trêve (27 points, 8 victoires, 3 nuls, 8 défaites), l'OGC Nice va profiter de ce marché d'hiver pour tenter de se renforcer. De passage en conférence de presse, Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, a défini les profils recherchés par sa formation.

"On a identifié les profils avec les dirigeants, j’espère que ça se dénouera assez vite. Le plus tôt sera le mieux. On a encore besoin d’expérience pour mieux gérer nos matches, de s’améliorer dans les trente derniers mètres, dans la dernière passe, la créativité. Au vu des blessures, reste à savoir si on aura besoin de quelqu’un derrière aussi. À voir...", a expliqué le technicien azuréen.