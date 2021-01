Mercato - Nice a approché Samuel Umtiti

L'OGC Nice a réalisé une première partie de saison assez décevante et compte bien renverser la tendance en 2021. Dans cette objectif, les dirigeants niçois souhaitent continuer de renforcer leur effectif et apporter plus d'expérience au groupe des Aiglons. Pour cela, Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère souhaite commencer par recruter un défenseur central afin de pallier l'absence de Dante qui s'est gravement blessé en début de saison et ne devrait pas retrouver les terrains avant encore plusieurs mois.

Selon les informations de L'Equipe, le rêve de la direction niçoise serait ni plus ni moins que Samuel Umtiti. L'état-major du club azuréen aurait sondé le joueur il y a peu mais le défenseur de 27 ans vient de revenir de blessure et pense pouvoir retrouver une place de titulaire dans l'équipe de Ronald Koeman. Le dossier n'a pas avancé depuis ces premiers échanges.