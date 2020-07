Mercato - Nice a trouvé son latéral droit !

L’OGC Nice travaille vite et bien sur le mercato ! Après Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara et Amine Gouiri, les Aiglons s'activent pour trouver un latéral droit. Et selon les informations de RMC Sport, les Niçois sont tout proche de faire signer Jordan Lotomba, en provenance des Young Boys de Berne (31 matchs cette saison). Le club suisse devrait récupérer entre 6 et 7 millions pour le joueur de 21 ans, qui pourrait arriver dans les prochains jours sur la Côte d'Azur. Pour rappel, le GYM travaille aussi pour rapatrier Rony Lopes au poste d'ailier.

