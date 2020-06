Mercato - Nice se lance dans le dossier Morgan Schneiderlin

"On ne fera pas de grands noms", a très récemment affirmé le président du Gym, Jean-Pierre Rivère, à nos confrères de Nice-Matin. Pourtant, à en croire nos confrères de L'Equipe, l'OGC Nice pourrait bel et bien enregistrer un renfort au nom ronflant cet été, en la personne de Morgan Schneiderlin (30 ans). Le milieu de terrain international français (15 sélections), qui évolue depuis 2008 en Angleterre, ne fermerait pas la porte à un retour en France et serait dans les petits papiers du Gym, qui apprécierait les qualités du joueur mais aussi celle de l'homme. Lié à Everton jusqu'au 30 juin 2021, le natif de Zellwiller (15 rencontres jouées en Premier League cette saison) pourrait être cédé contre une indemnité comprise entre 8 et 10 millions d'euros.