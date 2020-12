Mercato - Nice surveille de près la situation d'un défenseur de Chelsea

Dans un peu plus de deux semaines, le mercato d'hiver commence et certains clubs s'activent déjà en coulisses pour renforcer leur effectif. Avec la crise économique qui touche actuellement le football français, plusieurs clubs de l'Hexagone devraient se tourner vers des prêts. Afin de remplacer Dante qui est blessé pour encore plusieurs mois, l'OGC Nice envisagerait justement cette option pour renforcer sa défense.

En effet, selon The Sun, la direction niçoise souhaiterait enrôler le jeune espoir Fikayo Tomori. Le défenseur de 22 ans n'a joué que trois rencontres cette saison et souhaiterait obtenir plus de temps de jeu. Un prêt sur la Côte d'Azur pourrait donc satisfaire les deux parties mais il reste à convaincre les dirigeants londoniens et Frank Lampard. L'été dernier, le technicien anglais avait refusé de voir son joueur rejoindre les rangs du Stade Rennais.