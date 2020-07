Mercato - Nice va arracher la signature de Junior Diomandé

L'OGC Nice va encore se renforcer et prouve que son projet plaît aux jeunes pépites ! En effet, les Aiglons vont s'offrir Junior Diomandé, jeune international belge U17 du KAS Eupen. Le latéral gauche, pisté par plusieurs clubs européens dont la Lazio Rome, l'Hellas Vérone ou encore l'Olympique Lyonnais, a privilégié le projet niçois selon les informations de L'Equipe et Foot Mercato. Il devrait signer un contrat stagiaire de deux ans et se verra proposer un contrat pro s'il remplit certaines conditions.