Mercato - Nice va s'offrir un nouveau gardien

Le Genoa s'est tiré une balle dans le pied avec le recrutement de Mattia Perin au poste de gardien de but. En effet l'arrivée du portier de la Juventus Turin pousse Ionut Radu, grand espoir du football roumain à ce poste (22 ans) et prêté par l'Inter Milan, a plié bagages du côté de l'OGC Nice. C'est son agent, Oscar Damiani, qui a fait cette annonce au micro de Radio Marte.

"Radu a toujours fait son devoir, il était le meilleur de Gênes. Mais le club a fait ses choix, nous allons donc l'enlever. S'il doit faire le second, il le fera ailleurs. Le garçon mérite un club qui l'apprécie. Aujourd'hui je suis à Nice, les Français voudraient le récupérer en prêt pour un an et demi" a-t-il déclaré.