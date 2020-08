Mercato - Nico Gaitan va faire son retour au Portugal

Libre de tout contrat depuis son départ du Lille OSC (4 matches joués avec les Dogues), Nico Gaitan (32 ans) va faire son retour au Portugal. Le milieu de terrain argentin, qui avait étincelé sous les couleurs du Benfica Lisbonne entre 2010 et 2016 (253 matches disputés toutes compétitions confondues, 41 buts), va s'engager en faveur du Sporting Braga. Le natif de San Martín, une ville de la province de Buenos Aires, est attendu lundi à Braga pour passer la traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat d'un an (plus une année en option).