Mercato - Nicolas Gaitan tout proche du LOSC ?

À en croire les informations de TyC Sports, le milieu offensif Nicolas Gaitan (31 ans) serait en passe de rejoindre Lille, à quelques heures de la fin du mercato. L'international argentin (19 sélections, 2 buts), libre depuis la fin de son contrat avec le Chicago Fire (janvier 2020), pourrait renforcer les Dogues, qui traversent actuellement une mauvaise passe avec trois défaites consécutives en championnat.

Gaitan, passé par Benfica (2010-2016) et l'Atlético de Madrid (2016-2018), avait rejoint la MLS en mars 2019, après une pige d'un an en Chinese Super League au DL Yifang. En une saison dans l'Illinois, il aura disputé 27 matchs pour 4 buts et 11 passes décisives. Ce dernier serait la deuxième recrue du mercato lillois - jusque-là très morose -, après Jean Onana.