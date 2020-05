Mercato - Nicolas Tagliafico réagit à la rumeur PSG

Nicolas Tagliafico fait l'objet de plusieurs rumeurs dernièrement et son nom est associé à des clubs prestigieux à l’approche du prochain mercato. Parmi eux, le Barça et le PSG auraient coché le nom du latéral gauche, auteur de 3 buts et de 4 passes décisives, en 24 matchs de championnat avec l'Ajax Amsterdam. De son côté, l'international argentin (23 sélections) avoue que son objectif est de "jouer dans les meilleurs championnats, dans les plus grands clubs" mais il préfère rester "éloigné de tout ça", pour le moment.

Interrogé par Radio Continental, notamment au sujet d'un intérêt du club de la capitale, Tagliafico répond : "le PSG ? C’est peut-être l’une des hypothèses, mais je n’en sais rien". Mais, même s’il ne nie pas les contacts entre les deux clubs, "il n’y a rien de concret, il faut rester tranquille" affirme-t-il. A 27 ans, le joueur de l'Ajax est sous contrat jusqu'en 2022 et sa valeur est estimée par Transfermarkt à 28 millions d'euros.