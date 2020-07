Mercato - Niko Kovac a déjà ses idées pour renforcer l'effectif de l'AS Monaco

Tout juste nommé au poste d'entraîneur par l’AS Monaco, Niko Kovac commence déjà à penser aux noms qui pourraient venir renforcer son effectif. Le technicien croate aurait en tête deux joueurs qui ont évolué sous ses ordres à Francfort : Luka Jovic et Filip Kostic.

L’arrivée de Niko Kovac sur le banc monégasque a été la grande nouvelle de ces derniers jours. Après son aventure bavaroise, le technicien croate prend donc les rênes du club de la Principauté, et préparerait déjà ses plans pour la saison prochaine. Fort de sa confiance envers Paul Mitchell, directeur sportif du club, Niko Kovac a indiqué en conférence de presse agir "à la fin du mercato". Pour renforcer son effectif, il aurait d’après Sport Bild, coché les noms de Luka Jovic et Filip Kostic, qu’il a côtoyés du côté l'Eintracht Francfort lors de l'exercice 2017-2018.

Deux joueurs, deux situations différentes

Le premier, 22 ans, et révélé aux yeux de l’Europe sous les ordres de Kovac en Bundesliga, a vécu une saison compliquée au Real Madrid. La présence de Karim Benzema dans l’effectif madrilène, auteur d’une saison spectaculaire, n’a pas vraiment facilité les choses. Avec 17 apparitions en Liga dont 4 petites titularisations cette année, le Serbe le plus cher de l’Histoire devrait obtenir un bien meilleur temps de jeu à Monaco, en venant occuper la place laissée vacante par Islam Slimani, de retour de son prêt à Leicester. Débarqué de Francfort l’an passé pour un transfert de 60 M d’euros, Luka Jovic est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club de la capitale espagnole et sa valeur est estimée entre 50 et 70 M d’euros par le CIES. L’attaquant pourrait voir en l’ASM une belle occasion de se relancer et confirmer son talent, qui semble bel et bien exister, malgré sa triste saison chez les Merengue. La nomination de Kovac sur le banc monégasque pourrait bien sûr peser dans la balance.

Le second, milieu offensif aux qualités certaines qui arbore les couleurs de l’Eintracht Francfort depuis 2018, figurerait lui aussi sur la short-list de Niko Kovac. Auteur d’une belle saison en Bundesliga avec ses 4 buts et 11 passes décisives en 33 rencontres disputées, le Serbe pourrait lui aussi être tenté de rejoindre son compatriote sur le Rocher. A 27 ans, il est lié jusqu’en 2023 avec son club et sa valeur est estimée entre 30 et 40 M d’euros par le CIES. Une piste tout aussi intéressante que la première pour les dirigeants monégasques. Les deux joueurs représenteraient néanmoins un investissement conséquent pour le club de la Principauté, mais pourraient apporter beaucoup à l’effectif monégasque, que Niko Kovac entend "ramener au sommet de la Ligue 1".