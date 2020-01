Mercato - Nîmes : Blaquart commente la rumeur Adebayor

Au sortir de la qualification arrachée face à Tours (2-2, 2 t.a.b. à 4), hier après-midi lors des 32èmes de finale de la Coupe de France, Bernard Blaquart, l'entraîneur du Nîmes Olympique, a longuement parlé mercato. Le technicien gardois a notamment commenté la rumeur Emmanuel Adebayor (35 ans), sur le départ de Kayserispor : "Les journalistes ont repris cette piste comme tant d’autres, mais il y a peut-être des pistes plus plausibles", a ainsi rétorqué l'entraîneur des Crocos, dans des propos rapportés par nos confrères de RMC Sport.

À défaut de dérouler le tapis rouge à l’attaquant togolais, Bernard Blaquart espère bien se renforcer cet hiver. Il en va, selon lui, du maintien des Crocos dans l'élite : "On doit faire en janvier le mercato qu’on n’a pas fait en juillet. C’est toujours très difficile de recruter à cette époque-là de la saison. Il n’y a pas de miracles ou d’équipes transformées par le mercato de janvier. Il n’y aura pas six arrivées et six départs. On ne construit pas une équipe en hiver. Normalement, ça doit juste être un mercato de réajustement. Pour nous, il faut que ça serve plus que ça. J’attends beaucoup du mercato. On attend un avant-centre, voire deux attaquants", a-t-il poursuivi.