Mercato - Nîmes : Blaquart en partance pour le TFC ?

En ce samedi après-midi, L'Equipe confirme la tendance : Bernard Blaquart (62 ans) va quitter le Nîmes Olympique cet été malgré un contrat qui court encore aux abords des Costières jusqu'au 30 juin 2023. L'actuel entraîneur du club gardois a certes bien rencontré en début de semaine (mardi) son président, Rani Assaf, mais les deux hommes ne se sont pas entendus sur une possible suite de collaboration. Toujours selon nos confrères du média sportif, le technicien, qui devrait être remplacé par Jérôme Arpinon (42 ans), son futur ex-adjoint, devrait accepter une indemnité de quelques mois de salaire pour quitter les Crocos. Avant de rebondir sous les couleurs du Toulouse Football Club ? La possibilité est grande puisque le projet des Violets serait le plus séduisant à ses yeux. Bernard Blaquart, s'il venait à accepter le challenge du club toulousain, occuperait une poste de manager général et serait ainsi chargé de choisir le prochain entraîneur des Pitchouns, qui succédera à Denis Zanko, mais aussi de superviser la formation du TFC. Affaire à suivre.