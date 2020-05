Mercato - Nîmes : Blaquart fait le point sur le dossier Briançon

Dans un entretien accordé au « 11 de Nîmes », Bernard Blaquart, l'entraîneur du Nîmes Olympique, a, malgré son avenir plus qu'incertain dans le Gard, évoqué le mercato estival très animé qui attend sa formation. Le technicien français s'est notamment confié sur le dossier Anthony Briançon (25 ans, 22 matches joués en Ligue 1 cette saison), son défenseur central et capitaine, notamment suivi par le voisin et rival du MHSC.

"C'est le capitaine, ça va faire huit ans qu'il est au Nîmes Olympique. C'est un pilier de l'équipe, un leader. Il a 25 ans, est-ce qu'il aspire à grandir, à évoluer dans un club plus huppé ? J'aurais tendance à dire que c'est le bon moment, même si j'espère qu'il va rester. Il a encore deux ans de contrat à Nîmes. Il faut que tout le monde y trouve son compte", a-t-il lancé au média. Lié aux Crocos jusqu'en 2022, sa valeur sur le marché est estimée à 3,2 millions d'euros par le site spécialisé transfermarkt.