Mercato - Nzonzi donne son accord à Rennes

Alors qu'aucun mouvement d'envergure durant ce mercato n'avait été à signaler, hormis la résiliation du contrat de Diafra Sakho fin décembre, le Stade Rennais devrait officialiser, dans les prochaines heures, l'arrivée du champion du monde français Steven Nzonzi dans le cadre d'un prêt de cinq mois selon Ouest-France.

Le milieu de terrain de 31 ans aurait donné son accord verbal à Olivier Létang, président du club breton, dimanche soir. Ce dernier, prêté à Galatasaray par la Roma depuis l'été dernier, ronge son frein sur le banc turc et ne manquait pas de courtisans cet hiver. Déjà plébiscité par Rennes il y a un an, Nzonzi devrait apporter, au-delà de ses qualités athlétiques et techniques, l'expérience réclamée par Julien Stéphan.