Officiel - Timo Werner à Chelsea, c'est fait !

Après Hakim Ziyech, recruté cet hiver en provenance de l'Ajax pour la saison prochaine, Chelsea continue son mercato XXL avec l'arrivé de Timo Werner. Le club londonien a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

C'est désormais officiel, Chelsea a bouclé la signature de Timo Werner ce jeudi matin ! L'Allemand de 24 ans, qui arrive en provenance du RB Leipzig, va couter entre 50 et 52 millions d'euros aux Blues, selon les sources. Soit quelques millions d'euros de moins que sa clause libératoire (60 millions). Si Chelsea n'a pas dévoilé la durée du contrat, le natif de Stuttgart aurait signé un contrat de 5 ans avec un salaire de 190 000 euros par semaine toujours d'après The Telegraph ! Il va débarquer à Londres dès la fin de la saison en Bundesliga, soit au mois de juillet !

Avec ce transfert, Chelsea réalise un gros coup, notamment face à la concurrence énorme dans ce dossier (dont Liverpool). Werner, de son côté, s'est montré très heureux de cette nouvelle aventure : "Je suis ravi de signer pour Chelsea. Je veux bien sûr remercier RB Leipzig, le club et les fans, pour quatre années fantastiques. Ils seront toujours dans mon cœur. J'ai hâte d'être à la saison prochaine avec mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau manager et bien sûr les fans de Chelsea".

