Mercato - OL :

"J’ai toujours dit à mes agents que je rêve de jouer en Angleterre, c’est le meilleur championnat du monde, tous les matchs sont serrés. Même lorsque le premier joue contre le dernier, on dirait une finale. J’ai la nationalité espagnole et j’aime aussi la Liga et le football espagnol. Ce sont deux championnats dans lesquels j’aimerais évoluer", a récemment révélé Bruno Guimarães (22 ans), dans un entretien accordé à Fox Sports.

Une sortie qui n'a, et c'est plutôt compréhensible, pas été très bien perçue par l’ensemble des supporters de l'Olympique Lyonnais. Sur le réseau social Twitter, Alexis Malavolta, son agent, est sorti du silence afin de calmer le jeu et rassurer les fans rhodaniens. "Il est très heureux à Lyon. Il n'y a pas lieu d’être déçu", a affirmé le représentant du milieu de terrain brésilien, arrivé en février dernier entre Rhône et Saône et encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.