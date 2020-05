Mercato - OL : Ça sent bon pour le transfert définitif de Toko Ekambi

Karl Toko Ekambi devrait bel et bien s'installer sur le long terme à l'OL. Samir Khiat, son agent, est en tout cas relativement confiant à ce sujet.

Prêté par le Villarreal CF à l'Olympique Lyonnais en janvier dernier avec une option d'achat fixée à 11,5 millions d'euros, Karl Toko Ekambi (2 buts et 1 passe décisive en 8 matches de Ligue 1 cette saison) a convaincu entre Rhône et Saône. Jean-Michel Aulas, président, et Rudi Garcia, entraîneur, veulent le conserver. Visiblement, cette envie est partagée par l'attaquant international camerounais (22 sélections avec les Lions Indomptables).

Dans une interview accordée à "L'Equipe du Soir", sur L'Equipe 21, Samir Khiat, son agent, s'est montré plutôt confiant quant à une issue positive dans ce dossier : "L'OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait de l'OL et de son projet. (...) Il n'y a encore aucune certitude aujourd'hui, mais le joueur s'y sent bien, le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression. Tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que le joueur reste à Lyon", a-t-il estimé.