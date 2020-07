Mercato - OL : Le message clair de Rudi Garcia

À l'antenne d'Europe 1, Rudi Garcia a abordé le mercato de l'OL. Le technicien lyonnais a prévenu qu'il ne se passera rien avant la finale de la Coupe de la Ligue (ce vendredi, face au PSG) et le 8e finale retour de la Ligue des Champions (le 7 août, face à la Juventus, 1-1 au match aller). "Il y a deux phases : plus rien ne bougera avant les deux matches", a-t-il annoncé. "L'effectif sera celui qui est à notre disposition en ce moment, en sachant qu'on a perdu deux joueurs importants : Lucas Tousart, parti au Hertha Berlin, et Martin Terrier, parti à Rennes".

Cependant, l'ex-entraîneur marseillais compte bien renforcer son groupe une fois la saison terminée. "On verra après ces deux fins de compétition. Il sera alors temps de réajuster car les choses sont claires, nous avons des besoins", a-t-il lancé. À priori, la propriété pour les dirigeants lyonnais serait de trouver un défenseur axial.