Mercato - OL : Énorme retournement de situation dans le dossier Facundo Pellistri

Annoncé tout proche de l'OL, Facundo Pellistri (18 ans) serait finalement retenu par son club de Peñarol.

Hier, lors de la présentation de Lucas Paqueta devant la presse, Jean-Michel Aulas n'a pas caché son optimisme dans le dossier Facundo Pellistri : "Je pense que les choses sont bien engagées". Des propos appuyés également par le directeur sportif Juninho. "Pellistri c'est bien avancé. J'espère qu'on va pouvoir finaliser aussi. On parlera de lui quand il arrivera. Il est jeune, il a 18 ans".

Mais visiblement, tout a changé dans la soirée puisque les médias uruguayens ont annoncé un revirement de situation. Marcelo Areco, l'un des conseillers de Peñarol, a expliqué au micro de la radio Sport 890 que le club uruguayen voulait désormais garder le milieu offensif jusqu'en décembre ! "La décision de Peñarol c’est que Pellistri reste jusqu’en décembre. On verra après ce que voudra le club français".

Pour le journal uruguayen Ovacion, Peñarol a justifié son choix de manière sportive : "On donne notre priorité au sportif" souffle une source du club à nos confrères. Très clairement, le club uruguayen, encore en course pour le titre de champion et qualifié pour la Copa Libertadores, ne veut pas se mettre de bâton dans les roues pour sa deuxième partie de saison. Reste maintenant à connaître la réaction de l'OL, qui devait débourser 5M+2 de bonus pour le recruter.