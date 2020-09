Mercato - OL : Arsenal a proposé Guendouzi en échange d'Aouar

De passage sur les ondes de RMC mardi soir, Juninho a confirmé l'intérêt d'Arsenal pour Houssem Aouar (22 ans). Le directeur sportif de l'OL a même révélé les dessous de ses échanges avec Edu, son homologue chez les Gunners, qui lui aurait proposé un joueur en échange, le français Mattéo Guendouzi (21 ans). "Je m’entends très bien avec le directeur sportif (Edu, ndlr). On a parlé au téléphone. Houssem Aouar est vraiment apprécié par Arteta. Il y a eu certaines discussions pour Mattéo Guendouzi qui est aussi un bon joueur. Il était évoqué pendant la discussion", a-t-il assuré. "Mais ce n’est pas le profil dont on a besoin, on a été bien clair. Si c’est comme cela, cela ne nous intéresse pas du tout."

Juninho a par ailleurs évoqué les intérêts de Manchester City et du PSG, niant tout contact direct avec ces deux clubs. "Je pense que cela s'est passé directement avec les agents. On n’a pas été contacté directement. Peut-être que Vincent Ponsot (directeur général, ndlr) a été contacté par Manchester City, je n’en suis pas sûr", a-t-il avoué. "C’est comme ça avec ces deux équipes, ce sont deux énormes équipes qui jouent pour gagner la C1 tous les ans, ils ont la capacité pour ça et ça fait rêver tout joueur. Je ne sais pas si Houssem est prêt à changer de projet pour une grande équipe de Ligue 1 comme le PSG. Pour City, bien sûr que Guardiola apprécie le joueur, mais est-ce que c’est le profil qu’ils cherchent aujourd'hui? On ne sait pas non plus et on n’a pas reçu d’offre officielle."