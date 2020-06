Mercato - OL : Aulas fait le point sur le dossier Aouar

Annoncé dans le viseur de très grands clubs européens (Manchester City et Juventus Turin notamment), Houssem Aouar (21 ans, 25 matches joués en Ligue 1 cette saison, 3 buts et 3 passes décisives) n'a pas encore quitté l'Olympique Lyonnais. Selon Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, tout est encore très, très calme dans le dossier de son milieu de terrain français. "Pour le moment, on n'a pas eu la moindre proposition ou même une demande de renseignements", a lancé le patron des Gones dans un entretien donné chez nos confrères de Téléfoot.

"Je sais qu’effectivement il y a beaucoup de clubs qui peuvent s’intéresser à lui. La première option, c’est de le garder, on va tout faire pour. La seconde option (Ndlr, celle d'un départ), c’est lui qui va décider où il souhaite jouer. Avec les joueurs qui sont partis dans le passé, nous avons toujours privilégié le lieu et le club où les joueurs souhaitaient aller", a poursuivi le boss lyonnais. Pour rappel, Houssem Aouar est sous contrat avec l'OL jusqu'au 30 juin 2023 et sa valeur sur le marché est estimée à 49,5 millions d'euros par le site spécialisé transfermarkt.