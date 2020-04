Mercato - OL : Aulas fait le point sur le dossier Memphis Depay

Invité de l'émission OL Night System, une émission quotidienne diffusée sur OL TV, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est longuement confié sur le mercato à venir de son club. Après avoir indiqué qu'il souhaitait conserver Karl Toko Ekambi, prêté par Villarreal, Amine Gouiri, ou encore Houssem Aouar, l'emblématique patron des Gones s'est attardé sur le dossier Memphis Depay. En fin de contrat au 30 juin 2021, l'ailier international néerlandais (52 sélections, 19 buts), qui a déjà décliné "un certain nombre de propositions", n'a toujours pas prolongé son bail entre Rhône et Saône. Mais le club s'active plus que jamais pour convaincre le Batave de rempiler.

"On y travaille beaucoup. J'ai beaucoup d'échanges avec Memphis. Rudi (Garcia) aussi. Juni aussi. Nous lui avons fait un certain nombre de propositions qu'il n'a pas retenues. Il attendait de pouvoir reprendre. Il avait imaginé pouvoir rejouer les phases finales avec les Pays-Bas. Il y a eu cette blessure. Il a récupéré plus vite. Pour le moment : on n'est pas tombé d'accord. Il n'y a pas de rupture. On discute avec ses agents. Moi, je discute avec lui. On aura la possibilité de le rencontrer. On fera tout pour évoquer une prolongation. Toutes les instances de Lyon sont favorables à le prolonger", a expliqué Jean-Michel Aulas à nos confrères.