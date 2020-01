Mercato - OL : Aulas fait un point sur le dossier Lucas Tousart

Au micro de RMC Sport, dans l'émission Breaking Foot, Jean-Michel Aulas a fait un rapide point sur le dossier Lucas Tousart. Le milieu de terrain rhodanien est dans le viseur du Hertha Berlin, qui a notamment offert plus de 20 millions d'euros à l'OL. Mais pour le patron de l'OL, un départ n'est pas forcément d'actualité, même s'il ne ferme pas forcément la porte.

"On cherche toujours à donner satisfaction aux joueurs. Ce n'est pas une question d’argent, mais d’équipe. Il n'y a pas de prix fixé. Comme pour Moussa (Dembélé) et d'autres, on est très sollicité. Cela veut dire qu'on a de très bons joueurs à Lyon. On va essayer de trouver des compléments par rapport à la situation actuelle. En fonction de ce qui se passera, on discutera avec les joueurs. Et on prendra des positions qui sont conformes à ceux que souhaitent les joueurs mais aussi l'institution" a-t-il déclaré.