Mercato - OL : Bertrand Traoré a fait son choix, le départ est proche !

Régulièrement cantonné à un rôle de joker de luxe à l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré (24 ans) souhaiterait profiter du marché d'été pour plier bagages et quitter la capitale des Gaules. Plusieurs clubs sont déjà venus aux nouvelles.

L'aventure commune entre l'Olympique Lyonnais et Bertrand Traoré, débutée à l'été 2017, lorsque le joueur burkinabé a débarqué entre Rhône et Saône en provenance de Chelsea, va-t-elle se terminer lors du prochain mercato estival ? Selon nos confrères de L'Equipe, la probabilité est grande. L'ailier (23 matches joués en Ligue 1 cette saison, 14 titularisations, 1 but et 3 passes décisives) souhaiterait tourner la page lyonnaise, où il ne parvient pas vraiment à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui.

Cela tombe bien, plusieurs formations du Vieux-Continent seraient déterminées à le relancer. Encore très apprécié en Angleterre (Everton, Newcastle), l'international burkinabé (2 sélections, 1 but) l'est également en Espagne et en Liga, championnat où il aimerait poursuivre sa carrière. Le Valence CF et le FC Séville pourraient s'activer dans ce dossier mais c'est bel et bien l'autre club de la ville andalouse, le Betis, qui montrerait le plus grand intérêt à son égard.

En effet, séduit par le profil de l'ailier, également pisté par le Bayer Leverkusen, le club de Nabil Fekir pourrait lui offrir son visa pour le championnat espagnol. Des premiers échanges auraient même été initiés récemment par les Verdiblancos, qui comptent avancer avec prudence dans ce dossier. Pour rappel, Bertrand Traoré est encore sous contrat à l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2022 et sa valeur actuelle sur le marché est estimée à 9,5 millions d'euros par le site spécialisé transfermarkt.