Mercato - OL : Chelsea ne lâche pas Moussa Dembélé

Pas découragé par les refus essuyés en janvier, Chelsea va revenir à la charge auprès de l'OL pour tenter de boucler le transfert de Moussa Dembélé, l'été prochain, selon la presse anglaise.

Rendez-vous l'été prochain. Chelsea, qui s'est heurté cet hiver au refus de Jean-Michel Aulas, va revenir à la charge dans cinq mois pour Moussa Dembélé. C'est en tout cas ce qu'annoncent nos confrères du Standard, d'après qui l'attaquant lyonnais (18 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison) est toujours la cible prioritaire des Blues pour renforcer leur attaque.

Le club londonien, qui s'était également renseigné sur Edinson Cavani, Dries Mertens ou encore Habib Diallo lors du dernier mercato, s'est finalement contenté d'un statu quo puisqu'Olivier Giroud est resté pour jouer le rôle de doublure de Tammy Abraham. Mais l'attaquant français (33 ans) ne sera pas prolongé à l'issue de son contrat, au 30 juin, et son jeune compatriote (23 ans) reviendra inévitablement au menu des discussions de Frank Lampard et de la cellule de recrutement.

Chelsea va ouvrir les vannes l'été prochain

Jean-Michel Aulas ouvrira-t-il la porte à l'ancien Parisien, recruté à l'été 2018 au Celtic Glasgow pour un peu plus de 20 M€ et désormais estimé à plus du triple (entre 70 et 90 M€ selon le CIES) ? C'est probable, poursuit le tabloïd, d'autant que Chelsea aura les moyens de ses ambitions. Privés de recrutement depuis un an (la FIFA avait finalement levé cette sanction juste avant le dernier mercato hivernal), les pensionnaires de Stamford Bridge auraient déjà rempli une enveloppe de 150 millions de livres (177 M€) à dépenser l'été prochain...