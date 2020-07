Mercato - OL : Ciprian Tatarusanu annonce la couleur

Recruté l'été dernier au terme de son contrat avec les Canaris du FC Nantes, Ciprian Tatarusanu (34 ans) doit composer avec un temps de jeu famélique depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais. Le gardien de but roumain n'a disputé que six petites rencontres toutes compétitions confondues cette saison. S'il sera titulaire face au Paris Saint-Germain, ce vendredi soir (21h10, Stade de France), lors de la finale de la Coupe de la Ligue, le dernier rempart n'exclut pas d'aller voir ailleurs. C'est, en tout cas, ce qu'il a confié ce jour dans un entretien accordé dans les colonnes du quotidien L'Equipe.

"Bien sûr que je veux jouer…", a-t-il d'abord réaffirmé à nos confrères, et d'évoquer ensuite sa situation contractuelle : "Le mercato n'est pas encore ouvert, je suis un joueur de l'OL, j'ai encore deux ans (de contrat)". Malgré les deux années restantes dans son bail (juin 2022), Ciprian Tatarusanu n’écarte pas un départ, et ce dès cet été : "Dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On verra cet été", a-t-il lancé.