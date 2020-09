Mercato - OL : Denayer ne se laisse pas distraire par son avenir

De passage en conférence de presse ce lundi après-midi, Jason Denayer, le défenseur central belge de l'Olympique Lyonnais, a brièvement évoqué son avenir. Le Diable Rouge, encore sous contrat entre Rhône et Saône jusqu'au 30 juin 2022, n'a pas voulu s'appesantir sur le sujet, réaffirmant simplement son attachement aux Gones : "Je suis à Lyon et très heureux d’être là. Je suis concentré sur Lyon à 100%", a ainsi assuré l'international belge (15 sélections, 1 but) face aux journalistes.