Mercato - OL : deux jeunes brésiliens bientôt à l'essai

L'Olympique Lyonnais, partenaire du club brésilien de Resende depuis juin 2019, devrait mettre à l'essai deux joueurs de la formation auriverde. C'est, en tout cas, ce qu'annoncent nos confrères de Globo Esporte, précisant que les deux hommes vont être testés entre Rhône et Saône à partir du 6 février en vue d’un éventuel transfert. Les deux éléments concernés sont Douglas (18 ans) et Igor (19 ans), qui évoluent respectivement en tant que latéral gauche et attaquant. Les deux joueurs évoluent avec l’équipe U20 de Resende et seraient surveillés de très près par Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation des Gones.