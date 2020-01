Mercato - OL : Garcia ne veut plus de renfort au milieu

Mi-décembre, à deux semaines de l'ouverture du mercato, Juninho avait annoncé chercher "un renfort par secteur, derrière, au milieu et en attaque". Mais depuis, certains joueurs sont parvenus à tirer leur épingle du jeu pour offrir de nouvelles solutions à Rudi Garcia, particulièrement convaincu par Maxence Caqueret (19 ans) au milieu de terrain. Résultat, l'entraîneur lyonnais estime que son effectif est assez pourvu dans l'entre-jeu.

"Ça n’a jamais été la priorité (le recrutement d'un milieu, ndlr), la priorité c’est de prendre un joueur offensif parce qu’on a deux gros blessés devant qui ne reviendront pas", a rappelé Garcia, en référence à Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, out jusqu'à la fin de la saison. "Une fois qu’on aurait travaillé sur ce poste prioritaire ça pouvait faire partie de nos réflexions, oui, mais les bonnes performances de Maxence et le fait que Jean Lucas a montré qu’il pouvait être utile contre Toulouse (en Coupe de la Ligue, ndlr) font qu’il y a moins d’urgence dans ce secteur-là..."