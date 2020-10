Mercato - OL : Houssem Aouar scelle son avenir proche

Très courtisé en cette fin de marché des transferts, Houssem Aouar (22 ans) ne quittera finalement pas l'Olympique Lyonnais. Selon RMC Sport, le milieu de terrain international français a pris la décision de rester une saison supplémentaire entre Rhône et Saône. Une décision qu'il a confirmée au cours d'une réunion avec les dirigeants et le staff lyonnais organisée ce samedi. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, le numéro 8 des Gones aura donc plus de temps pour choisir son prochain club.