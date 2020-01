Mercato - OL : Jean Lucas balaye l'idée d'un départ

Alors que des rumeurs évoquent un possible retour au Brésil cet hiver, Jean Lucas (21 ans) s'est montré on ne peut plus clair sur son avenir, ce jeudi après-midi en conférence de presse. Le milieu de terrain a annoncé la couleur devant les journalistes : il veut se faire sa place à l'Olympique Lyonnais.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais en provenance de Flamengo, contre un chèque de 8 millions d'euros, Jean Lucas (21 ans) peine à s'imposer entre Rhône et Saône. Régulièrement cantonné au banc de touche (10 matches en Ligue 1 mais 0 titularisation, 128 minutes au total), le milieu de terrain brésilien prend peu à peu ses marques dans son nouvel environnement, travaille au quotidien pour glaner des minutes et potentiellement un nouveau statut.

"Je me sens bien, je me sens intégré. J’ai reçu l’aide des Brésiliens et le clan français m’aide aussi beaucoup", a exprimé le numéro 22 des Gones en préambule de son intervention en conférence de presse. Le meilleur reste donc vraisemblablement à venir pour le natif de Rio de Janeiro, qui ne veut pas entendre parler d'un départ au cours du mercato d'hiver : "Ma tête est vraiment tournée vers l’OL, je me donne à 100% pour ce club. Je ne vis que pour l'OL".

Sous contrat aux abords du Groupama Stadium jusqu'au 30 juin 2024, le Brésilien, conseillé et épaulé par sa famille, persiste et signe : sa place est à l'Olympique Lyonnais et pas ailleurs. L'hypothèse d'un prêt pour accumuler du temps de jeu dans un club moins huppé, pourtant pas idiote à première vue, ne le séduit pas plus que ça. "Je veux rester à l’OL. Je n’ai pas reçu de proposition pour quitter l’OL ou être prêté", a-t-il révélé, et de conclure : "Je donnerai mon maximum".