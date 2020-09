Mercato - OL : Jeff Reine-Adélaïde prend la direction du Hertha Berlin !

Annoncé proche de Rennes ces derniers jours, Jeff Reine-Adélaïde serait finalement en partance pour le Hertha Berlin d'après la presse allemande.

Éloigné des terrains pendant six mois en raison d'une rupture des ligaments croisés, Jeff Reine-Adélaïde a fait savoir qu'il voulait quitter l'OL, la faute à un temps de jeu pas assez important à son goût. Le milieu de l'OL a d'ailleurs bousculé le mercato lyonnais avec une interview début septembre en annonçant clairement ses envies d'ailleurs.

La recrue la plus chère de l'histoire de l'OL semble donc bel et bien partie pour quitter le Rhône, d'autant plus que Lyon est en quête de liquidités. Rennes semblait être la porte de sortie la plus chaude ces derniers temps mais le Hertha Berlin, qui a déjà traité avec Lyon en janvier pour Lucas Tousart, aurait rattrapé son retard. En effet, d'après Bz-Berlin, le club allemand serait proche de boucler le transfert de Reine-Adélaïde contre 25 millions d'euros !

Les deux clubs sont "presque parvenus à un accord", peut-on lire. S'il reste quelques détails à régler, JRA devrait prendre l'avion pour l'Allemagne dans les prochains jours pour passer sa visite médicale. On apprend, enfin, que Lyon ne souhaite pas renforcer un concurrent direct.