Mercato - OL : Juninho a tenté le coup Thiago Silva !

Libre après la fin de son contrat au PSG, Thiago Silva a rejoint Chelsea, il y a une quinzaine de jours, mettant fin à une aventure de huit ans dans la capitale. Mais l'expérimenté défenseur brésilien (35 ans) aurait pu rester en Ligue 1 un peu plus longtemps. Un autre club du championnat de France était en tout cas prêt à faire un effort pour lui offrir un nouveau challenge dans l'Hexagone : l'Olympique Lyonnais. "J’en ai rêvé", a soufflé Juninho chez nos confrères de RMC, mardi.

"J’ai essayé de le joindre plusieurs fois. J’ai un peu parlé avec son agent au début mais j’ai compris tout de suite que c’était impossible", a avoué le directeur sportif de l'OL. "Je pouvais lui dire : 'joue 22 matchs, reste deux ans avec nous et après on va peut-être pouvoir te trouver quelque chose ici pour commencer une nouvelle vie'. J’ai pensé à ça et j’en ai parlé au président Aulas et lui disant qu’un tel projet pouvait peut-être être intéressant pour lui, car c’est un passionné du foot. Mais ce n’était pas possible pour nous."