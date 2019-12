Mercato - OL : Juninho veut un renfort par ligne !

La nuit semble avoir porté conseil à Juninho. Au lendemain des terribles nouvelles des blessures longues durées de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, le directeur sportif de l'OL a donné son opinion sur la tendance à donner au prochain mercato d'hiver. Tout en assurant qu'il "faut tout analyser, ne pas faire les choses à chaud, discuter et réfléchir", le dirigeant brésilien a estimé avoir besoin d'un renfort à chaque ligne. "Si on est capable de faire un renfort par secteur, derrière, au milieu et en attaque, pour moi c'est l'idéal", a confié Juninho au micro de RMC Sport, dans la foulée du tirage au sort des 8es de finale de la Champions League (l'OL affrontera la Juventus en février et mars prochains).

"Il nous manque de la personnalité et, normalement, les joueurs expérimentés sont capables de nous apporter ça", a-t-il poursuivi. "C'est mon avis, mais bien sûr on va écouter Rudi (Garcia), Florian (Maurice) et le président (Jean-Michel Aulas). C'est une bonne opportunité et si le club est capable de le faire bien sûr qu'on va faire beaucoup d'efforts pour réussir."