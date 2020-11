Mercato - OL : l'avenir de Memphis Depay ? Gérard Houllier se prononce

Partira, partira pas ? À quelques mois de la fin de son contrat (30 juin 2021), l'incertitude plane sur l'avenir proche de Memphis Depay (26 ans, 5 buts et 3 passes décisives en 10 matches de Ligue 1). Au micro de la chaîne Téléfoot, Gérard Houllier, le dirigeant de l'Olympique Lyonnais, a à son tour évoque ce sujet épineux. À écouter l'ancien sélectionneur tricolore, un départ de l'attaquant batave cet hiver est un scénario très probable.

"C’est le foot hein, on verra bien. On va tout faire pour le garder, mais il est très possible que... Si ses performances sont comme elles étaient avant sa blessure, il est probable que d’autres clubs vont venir. Je crois que l’entraîneur du Barça l’apprécie beaucoup. Il est très content d’être à Lyon. Abidal était à Lyon, il est parti au Barça", a confié Gérard Houllier à nos confrères.