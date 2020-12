Mercato - OL : La Juventus Turin proposerait un échange pour s'offrir Memphis Depay

Intéressée par les services de Memphis Depay, l'attaquant et capitaine de l'OL, la Juventus Turin songerait à offrir Federico Bernardeschi aux Gones pour parvenir à boucler ce dossier.

À six mois de la fin de son contrat (30 juin 2021) sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay (26 ans, 8 buts et 4 passes décisives et 17 matches de Ligue 1 cette saison) ne sait toujours pas de quoi son avenir proche sera fait. Une chose est toutefois sûre : l'attaquant international néerlandais (59 sélections, 21 buts) ne manque pas de prétendants, de renom qui plus est. Outre le FC Barcelone, qui lui fait une cour assidue depuis plusieurs mois, le Batave serait également très bien placé dans les petits papiers de la Juventus Turin.

Le quotidien italien La Stampa va même plus loin et affirme que les dirigeants des Bianconeri devraient passer à l'action lors du mercato d’hiver. Pour convaincre les décideurs rhodaniens de lâcher leur numéro 10, la formation piémontaise pourrait proposer une offre conséquente, à savoir les 5 millions d'euros demandés par le board lyonnais plus les services de l'ailier Federico Bernardeschi (26 ans, 9 matches et 1 passe décisive en Serie A cette saison). L'international transalpin (27 sélections, 5 buts), en manque de temps de jeu dans le Piémont, est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec la Vieille Dame.