Mercato - OL : la nouvelle sortie de Jean-Michel Aulas sur l'avenir de Rudi Garcia

Après Gérard Houllier, hier sur le plateau de la chaîne Téléfoot, c'est Jean-Michel Aulas, ce jour sur RMC Sport, qui a été invité à se prononcer sur le dossier Rudi Garcia (56 ans). Chez nos confrères, le patron de l'Olympique Lyonnais a été très clair sur la situation de l'entraîneur français, en fin de contrat en juin prochain.

À lire aussi : Rudi Garcia conservé et prolongé ? La réponse de Gérard Houllier

"Une prolongation pour Rudi Garcia ? C'est un sujet qu'on a souvent abordé, je l'ai déjà dit : d'ici la fin de la saison, on ne prendra pas position. On se réunira ensuite, j'espère qu'on sera premier à cette époque-là pour pouvoir envisager les choses d'une manière différente. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Rudi le sait, j'en parle souvent avec lui, il est d'accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l'équipe si on doit éventuellement envisager une prolongation. Mais pour l'instant, cela n'a pas du tout été envisagé jusqu'à maintenant. Peu probable selon vos bruits ? Vous avez souvent des bons bruits", a indiqué le président rhodanien.