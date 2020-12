Mercato - OL : la nouvelle sortie de Memphis Depay sur son avenir

En conférence de presse ce mardi après-midi, Memphis Depay (26 ans, 6 buts et 4 passes décisives en 14 matches de Ligue 1 cette saison) n'a pu échapper à une question concernant son avenir. En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais au 30 juin 2021, l'attaquant international néerlandais (59 sélections, 21 buts) ne veut pas encore penser à ce sujet et se dit totalement focus sur le moment présent.

"Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit", a rappelé le numéro 10 des Gones, et de botter en touche sur la question du Barça : "Je ne peux rien dire à propos de ça. Je suis là actuellement, beaucoup de clubs peuvent être intéressés".