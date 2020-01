Mercato - OL : la seconde offre du Hertha pour Tousart se fait attendre

L'Olympique Lyonnais fait beaucoup parler de lui à l'occasion de ce mercato hivernal. Forcé à s'activer pour se renforcer suite aux blessures subies lors de la première moitié de saison, les dirigeants rhodaniens pistent plusieurs joueurs, notamment dans le secteur offensif où l'arrivée de Toko Ekambi ne serait plus qu'une question d'heures. Le Havrais Tino Kadewere fait également partie des dossiers chauds entre Rhône et Saône. Malgré ce besoin de renforts, un départ n'est pas à exclure et tout laisse à penser qu'il s'agira bien de Lucas Tousart, courtisé par le Hertha Berlin.

Il y a quelques jours, les Gones ont refusé une première offre du club allemand pour leur milieu de terrain. Depuis, ils attendent l'arrivée d'une deuxième proposition, laquelle devrait être revue à la hausse. D'après L'Equipe, les Berlinois ont assuré aux Lyonnais leur volonté de recruter le joueur dès cet hiver et cette hypothèse n'est pas inenvisageable. Dans l'idéal, l'OL souhaiterait tout de même conserver le joueur de 22 ans en prêt jusqu'à la fin de la saison.