Mercato - OL : Le Barça ne compte pas lâcher Eric Abidal

En quête d'un nouveau responsable pour la cellule de recrutement, après le départ pressenti de Florian Maurice à Rennes, l'Olympique Lyonnais multiplient les pistes, que ce soir Bruno Cheyrou ou Paul Mitchell. JM Aulas s'est également intéressé au profil d'un ancien de la maison Eric Abidal (40 ans), désormais secrétaire technique du Barça depuis 2018. Mais visiblement, les Catalans ne sont pas vraiment partants pour le laisser partir.

En effet, le quotidien Sport explique, ce lundi que Josep Maria Bartomeu ne compte pas se séparer de son bras droit d'ici la fin de son mandat en 2021. Et ce malgré les nombreuses tensions entre Abidal et les joueurs et notamment Lionel Messi lors du licenciement d'Ernesto Valverde au début de l'année civile. Le Barça estime, aussi, que le timing n'est clairement pas idéal, puisque la période actuelle est propice à la préparation du prochain mercato estival. Enfin, le dirigeant catalan a déjà grandement remodelé son administration avec plusieurs licenciements et un départ de plus pourrait faire encore plus de désordre. Sport précise, en revanche, qu'Eric Abidal n'a toujours pas fait connaître son avis sur l'intérêt de l'OL...