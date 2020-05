Mercato - OL : le Celtic Glasgow a tenté sa chance pour Gouiri

Très peu utilisé à l'Olympique Lyonnais (1 apparition en Ligue 1 cette saison), Amine Gouiri (20 ans) n'en demeure pas moins un joueur qui jouit d'une très belle cote sur le marché. Selon Le Progrès, le Celtic Glasgow serait très intéressé par le profil du natif de Bourgoin-Jallieu et aurait tenté de lui faire traverser la Manche pour rejoindre l'Écosse. Cependant, les pensionnaires du Celtic Park seraient en passe de laisser tomber ce dossier, et ce pour deux raisons. La première : le prix demandé par l'OL pour libérer sa pépite, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022. S'il n'a pas été communiqué, il serait bien trop élevé pour le club écossais. La deuxième : l'avant-centre souhaite s'imposer dans son club formateur et un départ estival n'est clairement pas envisagé. Dossier clos, donc.