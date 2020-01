Mercato - OL : le clan Rafael fait le point (info Madein)

Peu utilisé sur la première partie de saison, Rafael est concerné par ce mercato d'hiver. Il suscite de l'intérêt en Premier League et ne ferme pas la porte à un départ.

Rares sont les périodes de mercato où le nom de Rafael n'est pas cité. Au printemps dernier, le défenseur brésilien (29 ans) arrivait en fin de contrat à Lyon et il était logique de se questionner sur son avenir jusqu'à sa prolongation, en mai, jusqu'en 2021. Mais sept mois plus tard, de nouvelles interrogations émergent après une maigre première partie de saison (8 apparitions toutes compétitions confondues).

En début de semaine, la presse britannique rapportait que son CV a été déposé à Brighton, Southampton et Crystal Palace. Ces trois clubs du ventre mou de Premier League (respectivement 14e, 12e et 9e), en quête d'un renfort au poste de latéral droit, se sont bel et bien penchés sur la situation de l'ex-Mancunien (entre 2008 et 2015). Des échanges ont eu lieu, mais aucune négociation formelle n'a encore été entamée autour d'un potentiel transfert. Contacté par nos soins, l'entourage de Rafael s'est montré très clair à ce sujet.

La porte est ouverte

L'hypothèse d'un départ n'est toutefois pas exclue. Ni par l'OL, dont les latéraux ne sont pourtant pas légion à l'heure actuelle (Léo Dubois et Youssouf Koné sont à l'infirmerie), ni par le clan du joueur, arrivé dans le Rhône il y a maintenant près de cinq ans. "Il est bien à Lyon et on n'est qu'à mi-saison", nous a-t-on confié. "Mais si quelque chose d'intéressant et de concret arrive, on avisera."