Mercato - OL : Le Havre fixe ses conditions pour Tino Kadewere

Après une première saison d'adaptation, Tino Kadewere brûle les planches et affiche des statistiques folles : en 20 apparitions, il a inscrit 18 buts et délivré 4 passes décisives. Ce dernier, lié au Havre jusqu'en 2022, attise la convoitise de l'Olympique Lyonnais. "On a fait une proposition à l'OL ce lundi qui est la proposition ferme du HAC. On veut plus que 14 millions d'euros, nettement" a déclaré Pierre Wantiez, directeur général du HAC, au micro de France Bleu.

Difficile d'imaginer Lyon, qui vient d'enrôler Karl Toko-Ekambi (en prêt avec option d’achat), mettre nettement plus de 14 millions d'euros sur la table, le double de la proposition émise il y a quelques jours pour l'attaquant zimbabwéen (24 ans). Wantiez a toutefois mesuré ses propos : un prêt, dans la foulée, pourrait faire baisser le prix de son joueur. "Pour l'instant, il n'y a pas d'accord financier avec l'Olympique Lyonnais, mais il ne pourra y en avoir que quand la question d'un éventuel prêt de Tino sera réglée et éventuellement intégrée à l'opération. Il est évident que si l'Olympique Lyonnais nous prête Tino jusqu'à la fin de la saison, les conditions économiques ne seront pas les mêmes".