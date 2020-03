Mercato - OL : le Real Madrid et le Barça vont lutter pour la pépite Cherki

À seulement 16 ans, Rayan Cherki jouit déjà d'une énorme cote sur le marché. Selon les informations de Calciomercato, le Real Madrid et le FC Barcelone envisageraient de recruter, dans un futur plus ou moins proche, le jeune milieu de terrain offensif ou attaquant de l'Olympique Lyonnais. La Juvenus Turin serait également sur les rangs selon la même source. Cette saison, le numéro 18 des Gones, sous contrat entre Rhône et Saône jusqu'au 30 juin 2022, a pris part à six matches de Ligue 1.