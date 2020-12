Mercato - OL : Les annonces de Juninho sur le mercato hivernal

Avec dix victoires, six nuls, et seulement une défaite, l'Olympique Lyonnais passe les fêtes de fin d'année dans la peau du leader de la Ligue 1 (36 points). Au sortir de la victoire obtenue face au FC Nantes (3-0, résumé et notes), mercredi soir lors de la 17ème journée de championnat, Juninho, le directeur sportif du club rhodanien, s'est confié sur le mercato hivernal à venir. Le dirigeant brésilien a été on ne peut plus clair, des départs de joueurs cadres ne sont pas, mais alors pas du tout à l'ordre du jour. Quelques prêts sont en revanche envisagés pour les jeunes en manque de temps de jeu dans la capitale des Gaules. Enfin, concernant les arrivées, ce devrait être le calme plat.

"Des départs chez les cadres ? Non. Il y aura des changements, mais ce sont plutôt des joueurs qui vont partir comme Jean Lucas. C'était déjà prévu. Rudi (Garcia) a demandé qu'il parte pour jouer un peu plus. C'est un joueur auquel je crois beaucoup, que j'ai fait venir ici. Je sais qu'il va faire de bonnes choses pour nous. C'est un joueur qui a joué seulement sept matches en tant que titulaire donc c'est difficile de juger mais j'espère qu'il va grandir avec ce prêt, qu'on va trouver une solution", a indiqué l'ancien milieu de terrain, et d'ajouter : "Après, il y aura peut-être un ou deux joueurs pour lesquels on va réfléchir comme on ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, qui va arriver bientôt. C'est difficile de faire tourner. Peut-être qu'on va essayer d'en prêter d'autres. Mais normalement, personne ne va arriver cet hiver. Pour les joueurs cadres, on ne va pas bouger. J'espère surtout qu'on va garder ce niveau-là, c'est le plus important".