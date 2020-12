Mercato - OL : Les annonces de Rudi Garcia sur le mercato hivernal

Interrogé sur le mercato hivernal dans "Top of the Foot", Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, a fermé les portes pour Memphis Depay et Moussa Dembélé. Le son de cloche n'est en revanche pas le même pour les "très jeunes".

Chez nos confrères de RMC Sport, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a brièvement parlé du mercato hivernal du club rhodanien. En ce qui concerne le rayon des arrivées, le technicien lyonnais a été très bref, assurant que l'OL ne devrait pas recruter. "Je ne crois pas, on n’en a pas l’utilité", a-t-il lancé au média, avant d'évoquer un peu plus en détails le volet des départs. Concernant le dossier Memphis Depay, en fin de contrat au 30 juin prochain, Rudi Garcia a été on ne peut plus clair, réaffirmant son envie de conserver son attaquant international néerlandais. "J’ai un peu d’habitude sur la com’. Le mercato va se rouvrir début janvier. C’est à ce moment-là qu’on en parlera, mais il n’y a pas de raison que je change d’avis", a-t-il expliqué, avant de s'opposer aussi à un départ de Moussa Dembélé. "Un départ de Moussa Dembélé ? Non parce que c’est un joueur important", a sobrement indiqué Rudi Garcia.

Ce dernier a ensuite évoqué de possibles départs temporaires pour les jeunes pousses lyonnaises en manque de temps de jeu dans la capitale des Gaules : "Mais si dans d’autres secteurs de jeu il y a du surnombre dans notre effectif… À l’instar d’Amine Gouiri, s’il y a ce genre de situation d’un jeune ou d’un très jeune qui ne joue pas. Je ne pense pas à Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Melvin Bard ou Sinaly Diomandé, parce qu'ils sont dans le groupe. Je pense à Malo Gusto (Ndlr, qui a récemment signé son premier contrat pro), Florent Da Silva, Yaya Soumaré, Cenk Özkacar. Ces joueurs ne peuvent même plus jouer en National 2 (Ndlr, avec la réserve) parce que les championnats amateurs sont arrêtés. Il sera peut-être important qu'ils aillent dans des clubs professionnels moins costauds que le nôtre et qu'ils trouvent du temps de jeu ailleurs, pour qu'on puisse compter sur eux à l'avenir à l'Olympique Lyonnais", a estimé le tacticien lyonnais.