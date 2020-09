Mercato - OL : les courtisans des stars lyonnaises jouent la montre

Comme vous le savez, le mercato d'été prend fin le lundi 5 octobre. À quelques jours de cette date butoir, l'Olympique Lyonnais peut toujours compter sur Houssem Aouar (22 ans), Moussa Dembélé (24 ans) et Memphis Depay (26 ans). Le milieu de terrain et les deux attaquants sont certes très courtisés mais aucune offre officielle n'est encore parvenue sur le bureau des décideurs rhodaniens, dévoile Le Progrès ce mardi. Selon le quotidien régional, cette situation jouerait en faveur des clubs intéressés par les trois stars rhodaniennes, ceci dans le but de faire baisser les prix. Une donnée, qui, paradoxalement, pourrait également bénéficier au club rhodanien, plus que jamais déterminé à conserver ses trois stars.