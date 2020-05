Mercato - OL : Lopes se prononce sur son avenir

Invité de l'émission "OL Night System", ce jeudi soir sur OLTV, Anthony Lopes (29 ans) s'est prononcé sur son avenir. Lié entre Rhône et Saône jusqu'au 30 juin 2023, le gardien de but (26 matches joués en Ligue 1 cette saison) n'envisage clairement pas un départ de l'Olympique Lyonnais et l'a fait savoir.

"Évoquer mon avenir ? Non, ce n’est pas compliqué. Parce que déjà, dans un premier temps, j’ai un contrat jusqu’en 2023, même si on sait que les contrats aujourd’hui ça ne veut plus dire grand-chose. Mais moi je m’y tiens. Parce que si je dois partir, on ne sait pas ce que l’avenir me réserve, je ne laisserai pas le club dans ces conditions-là, ça c’est certain", a assuré l'international portugais (7 sélections).