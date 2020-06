Mercato - OL : Melvin Bard sur le départ

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, Melvin Bard (19 ans) devrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été, révèle L'Equipe ce jeudi soir. Selon nos confrères du quotidien sportif, le défenseur latéral gauche rhodanien (1 seule apparition cette saison en Ligue 1) serait en quête d'un nouveau challenge et d'un nouveau club, à même de lui offrir un temps de jeu plus important. Le Stade de Reims, qui avait déjà formulé une offre l'hiver dernier, serait toujours intéressé par ses services. Brest, Lorient et Nice ont aussi des vues sur lui, comme l'Eintracht Francfort. Le club allemand l'aurait même supervisé plusieurs fois cette saison, avec la réserve des Gones (National 2) mais également en Youth League.